Лидеры АТЭС сфотографировались в традиционных новогвинейских рубашках

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. Лидеры АТЭС сфотографировались в национальных новогвинейских рубашках, церемония прошла в гостинице Hilton в Порт-Морсби.

Как передает корреспондент РИА Новости, рубашки, выполненные из блестящего материала, отличались только по цвету — красные, желтые и синие. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий российскую делегацию, был одет в рубашку желтого цвета.

Если любишь желтый цвет. Медведев примерил национальную новогвинейскую рубашку pic.twitter.com/rQUbraN0Wd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 ноября 2018 г.

​Фотографирования лидеров в национальных костюмах — одна из самых любимых журналистами традиций АТЭС.

В церемонии фотографирования принял участие вице-президент США Майк Пенс, который до этого проигнорировал предыдущие мероприятия саммита, включая заседание Делового консультативного совета АТЭС и встречу лидеров с главами островных государств Тихого океана.

По окончании церемонии участники форума проследовали на торжественный прием от имени хозяина саммита премьер-министра Папау-Новой Гвинеи Питера О'Нила.