Лидеры АТЭС сфотографировались в традиционных новогвинейских рубашках

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. Лидеры АТЭС сфотографировались в национальных новогвинейских рубашках, церемония прошла в гостинице Hilton в Порт-Морсби.
Как передает корреспондент РИА Новости, рубашки, выполненные из блестящего материала, отличались только по цвету — красные, желтые и синие. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий российскую делегацию, был одет в рубашку желтого цвета.
Если любишь желтый цвет. Медведев примерил национальную новогвинейскую рубашку pic.twitter.com/rQUbraN0Wd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 ноября 2018 г.
Фотографирования лидеров в национальных костюмах — одна из самых любимых журналистами традиций АТЭС.
По окончании церемонии участники форума проследовали на торжественный прием от имени хозяина саммита премьер-министра Папау-Новой Гвинеи Питера О'Нила.