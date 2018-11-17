Расчистку закрытой Военно-Грузинской дороги приостановили из-за снегопада

ПЯТИГОРСК, 17 ноя — РИА Новости. Расчистка Военно-Грузинской дороги, закрытой с четверга для проезда всех видов транспорта, приостановлена из-за возобновившегося в Грузии снегопада, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

В четверг утром на дороге было введено ограничение на проезд большегрузов, в 19.30 мск запрет был введен для всех видов транспорта. Сообщалось, что 589 автомашин, из которых 420 большегрузов, ждут открытия дороги.

"На территории Грузии ухудшение погодных условий — возобновился снегопад. В связи с этим работы по расчистке дорожного полотна приостановлены. Высота снежного покрова — порядка одного метра", — говорится в сообщении.

Проезд в Грузию запрещён, силами главного управления МЧС России по Северной Осетии развернут пункт обогрева, где можно не только погреться, но и выпить чаю, зарядить мобильные устройства.