ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Жертвы в Калифорнии были неизбежны, заявил местный пожарный

(обновлено: 13:46 17.11.2018)
36286
© РИА Новости / Нил УотерсПерейти в фотобанкЛюди собирают вещи в приют Красного Креста в Чико для пострадавших от лесных пожаров в штате Калифорния. Архивное фотоЛюди собирают вещи в приют Красного Креста в Чико для пострадавших от лесных пожаров в штате Калифорния. Архивное фото
© РИА Новости / Нил Уотерс
Перейти в фотобанк

КАМАРИЛЬО (Калифорния), 16 ноя — РИА Новости. Избежать жертв в результате самого масштабного в истории Калифорнии природного пожара в городе Парадайз было практически невозможно, такое мнение высказал РИА Новости сотрудник пожарного департамента штата Брайс Беннетт, который в течение двух дней участвовал в борьбе с огнем на месте трагедии.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Калифорния в огне: последствия самого смертоносного пожара в истории США

Лесной пожар, которому дали наименование Camp, начался на севере Калифорнии в прошлый четверг. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 57 тысяч гектаров. Огонь разрушил около 10 тысяч домов и строений. Жертвами стихии стали 74 человека, еще более 1000 считаются пропавшими без вести.

​"Я прибыл в Парадайз из (соседнего города) Сакраменто и пробыл там два дня. Главной причиной столь масштабного пожара стал ветер, который называется "Святая Анна". Это очень сильный с порывами до 30 метров в секунду и сухой ветер – влажность составляет всего лишь около 5%. Обычно он дует из пустыни в октябре-ноябре. Относительно низкая температура в таком случае уже не имеет большого значения для распространения огня", — объясняет Беннетт.

​По его словам, Национальная служба погоды США прогнозировала такой ветер, и пожарные знали о нем. "Но мы не знали, где и когда будет возгорание, и будет ли оно. В те дни мы предупреждали людей о том, чтобы они были осторожны, насколько это возможно. Были красные флаги (предупреждение об особо опасных явлениях)", — говорит пожарный.

© РИА Новости / Нил УотерсПерейти в фотобанкСпасатели ликвидируют последствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
© РИА Новости / Нил Уотерс
Перейти в фотобанк
Спасатели ликвидируют последствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния

Он отметил, что в районе Парадайза ситуация усугубилась тем, что весь город с населением около 26 тысяч человек находится в лесном массиве в долине, что усиливало ветер и способствовало распространению огня.

"Пожар начался в 6.30 утра, когда большинство людей еще были в домах. Ветер подхватывал горящие угли и разносил их с огромной скоростью. В считанные минуты огонь охватил весь городок и окрестности. Все заволокло дымом, люди не могли сориентироваться и не знали, в какую сторону им бежать, чтобы спастись. Задымление было невероятное. При таком ветре мы не могли применять авиацию. Сбрасывать воду с пожарных танкеров не имеет смысла – ее бы просто сдуло", — вспоминает пожарный.

© РИА Новости / Нил УотерсПерейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
© РИА Новости / Нил Уотерс
Перейти в фотобанк
Последствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния

Он констатировал, что все вместе эти факторы привели к столь большому числу жертв.

Слова пожарного подтверждаются многочисленными кадрами с места трагедии, где на дорогах, на обочинах и в кюветах видно много сгоревших машин: некоторые жители бросали их и пытались убежать, некоторые погибали прямо там.

Беннетт рассказал, что после пожара в Парадайзе он был перенаправлен в район Лос-Анжелеса, где действует меньший по масштабу пожар Woolsey, жертвами которого стали три человека. Огонь уничтожил сотни домов в городе Малибу.

© РИА Новости / Нил УотерсПерейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
© РИА Новости / Нил Уотерс
Перейти в фотобанк
Последствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
mr.son4927
Сколько там сгорело не граждан США никто подсчитывать не будет.
13:43
17.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Андрей Демкив
Жесть. 5% влажности - там всё стояло сухое как порох. Может, в таком случае помогла бы заблаговременная эвакуация?
14:26
17.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена