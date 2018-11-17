Жертвы в Калифорнии были неизбежны, заявил местный пожарный

Люди собирают вещи в приют Красного Креста в Чико для пострадавших от лесных пожаров в штате Калифорния. Архивное фото

Люди собирают вещи в приют Красного Креста в Чико для пострадавших от лесных пожаров в штате Калифорния. Архивное фото

КАМАРИЛЬО (Калифорния), 16 ноя — РИА Новости. Избежать жертв в результате самого масштабного в истории Калифорнии природного пожара в городе Парадайз было практически невозможно, такое мнение высказал РИА Новости сотрудник пожарного департамента штата Брайс Беннетт, который в течение двух дней участвовал в борьбе с огнем на месте трагедии.

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Лесной пожар, которому дали наименование Camp, начался на севере Калифорнии в прошлый четверг. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 57 тысяч гектаров. Огонь разрушил около 10 тысяч домов и строений. Жертвами стихии стали 74 человека, еще более 1000 считаются пропавшими без вести.

​"Я прибыл в Парадайз из (соседнего города) Сакраменто и пробыл там два дня. Главной причиной столь масштабного пожара стал ветер, который называется "Святая Анна". Это очень сильный с порывами до 30 метров в секунду и сухой ветер – влажность составляет всего лишь около 5%. Обычно он дует из пустыни в октябре-ноябре. Относительно низкая температура в таком случае уже не имеет большого значения для распространения огня", — объясняет Беннетт.

​По его словам, Национальная служба погоды США прогнозировала такой ветер, и пожарные знали о нем. "Но мы не знали, где и когда будет возгорание, и будет ли оно. В те дни мы предупреждали людей о том, чтобы они были осторожны, насколько это возможно. Были красные флаги (предупреждение об особо опасных явлениях)", — говорит пожарный.

Он отметил, что в районе Парадайза ситуация усугубилась тем, что весь город с населением около 26 тысяч человек находится в лесном массиве в долине, что усиливало ветер и способствовало распространению огня.

"Пожар начался в 6.30 утра, когда большинство людей еще были в домах. Ветер подхватывал горящие угли и разносил их с огромной скоростью. В считанные минуты огонь охватил весь городок и окрестности. Все заволокло дымом, люди не могли сориентироваться и не знали, в какую сторону им бежать, чтобы спастись. Задымление было невероятное. При таком ветре мы не могли применять авиацию. Сбрасывать воду с пожарных танкеров не имеет смысла – ее бы просто сдуло", — вспоминает пожарный.

Он констатировал, что все вместе эти факторы привели к столь большому числу жертв.

Слова пожарного подтверждаются многочисленными кадрами с места трагедии, где на дорогах, на обочинах и в кюветах видно много сгоревших машин: некоторые жители бросали их и пытались убежать, некоторые погибали прямо там.

Беннетт рассказал, что после пожара в Парадайзе он был перенаправлен в район Лос-Анжелеса, где действует меньший по масштабу пожар Woolsey, жертвами которого стали три человека. Огонь уничтожил сотни домов в городе Малибу.