Ковбои, индейцы и "пушистые психологи": кто борется с пожарами в Калифорнии

КАМАРИЛЬО (Калифорния), 16 ноя — РИА Новости. Сильные природные пожары в Калифорнии, которые стали самыми крупными в истории штата и уже унесли жизни более 60 человек, вынудили власти задействовать рекордное количество пожарно-спасательных формирований и техники. Корреспондент РИА Новости побывал в главном штабе объединенных сил на юге Калифорнии и убедился как в масштабах операции, так и в нетривиальном подходе к ее проведению.

В результате пожаров на севере и юге Калифорнии погибли, по последним данным, уже около 70 человек. Огнем уничтожены более 10 тысяч домов и строений. Остановить продвижение огня на юге штата власти рассчитывают в ближайшие дни, а на севере — к концу месяца.

Лагерь пожарных

Лагерь, в котором уже больше недели живут и работают пожарные, спасатели, полицейские и другие службы со всего штата, развернут в районе аэропорта города Камарильо в 80 километрах от Лос-Анджелеса. Сотни автомобилей, трейлеров, армейских и даже туристических палаток расположены на территории парка с символичным для США названием "Свобода".

Все оборудовано основательно и с размахом, насколько это возможно в полевых условиях, благо Калифорния один из самых богатых штатов в США. Пункты мобильной связи, радиоточка, сети Wi-Fi, штабные вагончики, которые правильнее назвать домами на колесах с кухнями и биотуалетами, круглосуточное снабжение всем необходимым, особенно кофе и водой. И более 3 тысяч человек "населения".

Публика самая разнообразная — нашивки на рукавах выдают широкую географию и ведомственную принадлежность. Вот походкой ковбоев идут двое парней в песочной форме с пистолетами на боку — эти из офиса местного шерифа. Вот какие-то колоритные усачи с красными от солнца и огня лицами — это местными пожарные, они тут с самого начала тушат, уже вторую неделю. А вот вереницей проходят какие-то парни не совсем американского вида. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это и есть самые коренные американцы — команда "скаутов" племени навахо из Аризоны, добровольцы. Сейчас их помощь нужна в меньшей степени: с огнем справились почти на большей территории округа и жилым домам почти ничего не угрожает.

Идеальный огненный шторм

Рабочий день у пожарных и спасателей начинается с совещания, которое проводится в 7 утра, вскоре после восхода солнца. Командиры подразделений информируют подчиненных об обстановке и распределяют задачи. Для наглядности рядом с оперативной картой стоит стенд, на котором эти задачи сформулированы по-военному лаконично: "Сдержать линию (огня) на таком-то рубеже". В завершении брифинга один из руководителей пожарного департамента выступает с короткой мотивационной речью.

"Не дайте огню одурачить вас! Пожары все еще вокруг нас. Сегодня было возгорание на Голливудских холмах (в городской черте Лос-Анджелеса — ред.), но его уже ликвидировали. Помните, маленький пожар может привести к большой трагедии", — говорит офицер.

Но большинству из присутствующих это объяснять не надо, хотя среди них немало и добровольцев — лесные пожары происходят в Калифорнии ежегодно, хотя таких, как в этом году, пожалуй, еще не было.

"Калифорния считается прекрасным местом, и так оно и есть. Но здесь уникальный и порой опасный климат. С одной стороны — Тихий океан с его холодными несмотря на южные широты течениями. С другой стороны — пустыни с сухим и горячим воздухом. Сочетание таких факторов, а также горный рельеф порождают "идеальный огненный шторм" в случае пожара", — объясняет в беседе с РИА Новости один из пожарных округа Вентура по имени Бен.

По его словам, это не единственная опасность, которая подстерегает огнеборцев здесь.

"Мой друг погиб несколько лет назад, попав при сильном задымлении под бульдозер, который делал минерализованные полосы, чтобы остановить продвижение огня. А в прошлом году пожарный погиб, попав под камнепад в горах. Во время пожара трава выгорает, камни становятся менее закрепленными и падают", — вспоминает Бен.

Капитан Адам Армендариз сам не занимается тушением пожаров, а возглавляет весьма специфическое подразделение в пожарном департаменте Калифорнии — отдел "поддержки коллег". Задачи отдела можно описать как оказание психологической помощи и помощи в трудных жизненных ситуациях в целом.

"Когда вы общаетесь с пострадавшими, то сами начинаете испытывать стресс. Это очень тяжелая работа, поэтому помощь нужна и тем, что помогает другим", — объясняет собеседник агентства.

Такая помощь еще больше востребована в ситуации, когда гибнут сами пожарные. Такой случай произошел на днях в Калифорнии, когда погиб один из сотрудников департамента. После его похорон несколько коллег погибшего обратились за помощью к психологам.

"Некоторые пытаются снимать стресс с помощью алкоголя, но наша задача — найти другое решение проблем для них", — говорит Адам.

Пушистые психологи

Одно из таких решений довольно необычно даже для США, где любят и умеют находить нестандартный подход к решению проблем. Это "пушистые психологи". Официальное название — команда "Надежда", в которую по всей стране входят около 300 человек и их собаки. Группа была создана еще в конце 90-х годов, но получила развитие после терактов 11 сентября 2001 года.

Бэри Боэрсма и ее австралийская овчарка по кличке Стар работают такими психологами уже несколько лет, о чем свидетельствуют многочисленные значки на ошейнике собаки. В частности, им довелось оказывать помощь пострадавшим в результате жуткой бойни в Лас-Вегасе, где преступник расстрелял из винтовки более 50 человек и ранил около 200.

"Мы выезжаем в пункты эвакуации и просто даем людям пообщаться с нашими питомцами. Научно доказано, что это стабилизирует кровяное давление, успокаивает тех, у кого стресс, особенно детей. Но это ясно и без ученых — достаточно посмотреть, как люди улыбаются, когда видят нас, после того, как они потеряли все", — рассказывает Бэри.

По ее словам, в район Малибу команду "Надежда" пригласило Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США, но есть и добровольцы. В подтверждение этих слов через несколько минут в лагере появляется дама пенсионного возраста с двумя пушистыми собаками. "Скажите, здесь набирают команду реагирования?" — живо интересуется она.

В это время Бэри выводит из палатки свою миниатюрную овчарку, которую тут же обступают спасатели самых разных возрастов. Стар ложится на спину и подставляет им свое пузико почесать. Спустя минут пять хозяйка достает "визитки" с фотографией собаки, та бьет по ним лапой, после чего карточки под общий хохот раздают всем желающим.

"Это и есть наша работа. Не думайте, что это так легко. Стар тоже устает — надо будет потом с ней поиграть в мячик и погулять, чтобы она отдохнула", — отмечает Бэри.

Вскоре она вместе со своим питомцев снова садится в автобус и едет на выезд — кому-то снова срочно понадобился "пушистый психолог".