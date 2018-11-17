Во Франции на акции протеста против цен на бензин погиб человек

Сотрудник полиции во время акции Желтые жилеты во Франции. 17 ноября 2018

Сотрудник полиции во время акции Желтые жилеты во Франции. 17 ноября 2018

ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Один человек погиб утром в субботу под колесами автомобиля в департаменте Изер на юго-востоке Франции в ходе протестов против повышения цен на бензин.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел в местечке Пон-де-Бовуазен.

"Мать везла свою маленькую дочку к врачу. Женщина запаниковала из-за перекрытий (дорог, устроенных протестующими) и въехала в толпу манифестантов. Она смертельно ранила человека в возрасте около 50 лет", — передает телеканал.

По информации газеты Parisien, женщина пыталась проехать сквозь толпу протестующих, однако они не пропустили ее и стали колотить по капоту ее машины. Запаниковав, она въехала в людей. "В состоянии шока женщина помещена под стражу", — отмечает издание.

Масштабные акции протеста общим числом в полторы тысячи запланированы в субботу на всей территории страны. Согласованы из них всего около сотни. Протестное движение получило название "желтые жилеты" — по обязательному атрибуту французских водителей, желтой светоотражающей накидке.