МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы Аргентины заявили об обнаружении пропавшей год назад подлодки "Сан-Хуан". Установить ее местонахождение помогла американская компания Ocean Infinity.сообщении ВМС в Twitter.
По данным Ocean Infinity, ей удалось найти в районе, где год назад исчезла подлодка, крупноразмерный предмет длиной порядка 60 метров. На место направили норвежское судно Seabed Constructor, чтобы обследовать находку с помощью управляемого подводного аппарата.
Ранее компания обнаружила почти два десятка объектов, однако большинство из них оказались скальными образованиями. Также специалисты нашли затонувшее рыболовецкое судно и рыболовные сети.
Гибель подлодки
Субмарину "Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.
В этот момент она находилась в заливе Сан-Хорхе в 432 километрах от берега. Последний сеанс связи с подлодкой состоялся 15 октября, в 7:30 утра по местному времени.
При этом в последнем донесении говорилось о неполадках в аккумуляторных батареях.
"Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар. Аккумуляторы в носовой части вышли из строя", — сообщали с борта. Член экипажа также отметил, что подлодка погружается и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем. Но больше никаких донесений не поступало.
Поиски
ВМС Аргентины организовали масштабные поиски, в которых, помимо аргентинских, участвовали и иностранные корабли, в том числе судно ВМФ России "Янтарь". Установить местонахождение "Сан-Хуана" так и не удавалось.
Правительство пообещало 98 миллионов песо (около 3,5 миллиона долларов по курсу на тот момент) за информацию, которая помогла бы обнаружить подлодку, но эта мера не дала никакого результата, и спустя несколько месяцев вознаграждение отменили.
В апреле 2018 года прекратило поиски последнее из иностранных судов — российский "Янтарь". К тому времени аргентинские ВМС уже потратили на поисковую операцию порядка 780 миллионов песо.
Но в августе стало известно, что поиски продолжатся — аргентинское правительство наняло для этого компанию Ocean Infinity, которая принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского рейса MH370.
При этом отмечалось, что Ocean Infinity "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки".
Версии аварии
За время поисков подлодки звучали разные предположения насчет того, что могло послужить причиной катастрофы. Так, по одной из версий, на борту мог произойти взрыв — по словам аргентинских военных, он мог случиться из-за скопления водорода.
Комиссия Национального конгресса не исключает и гипотезы о возможной внешней атаке, хотя правительство с этой версией категорически не согласно.
"Королева морей"
На борту подводной лодки находилась Элиана Мария Кравчик — первая в истории Аргентины женщина-подводник в звании офицера, которую на родине прозвали "королевой морей".
В 2012-м Кравчик окончила школу дайверов и подводников.
До поездки в Мар-дель-Плата она не выезжала из родной провинции и никогда не видела моря, отмечается в репортаже журнала Viva, опубликованном в 2015 году.
На подлодке "Сан-Хуан" Кравчик отвечала за вооружение. Однако, как говорила сама Элиана, ее цель — однажды стать капитаном субмарины. Она призывала всех женщин без страха идти по жизни, потому что каждая "может делать то же самое, что делает мужчина".
Отец Элианы рассказал, что в последний раз разговаривал с дочерью за день выхода из порта Ушуая.