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Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" нашли через год после исчезновения

Сюжет:
Гибель аргентинской подлодки (196)
(обновлено: 12:20 17.11.2018)
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CC BY 2.0 / Juan Kulichevsky / Submarino ARA San JuanПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фотоПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Juan Kulichevsky / Submarino ARA San Juan

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы Аргентины заявили об обнаружении пропавшей год назад подлодки "Сан-Хуан". Установить ее местонахождение помогла американская компания Ocean Infinity.

Служащие ВМС Аргентины во время поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан над Атлантическим океаном. Архивное фото
© AP Photo / Argentine Navy
Норвежский суперкорабль вышел на поиски пропавшей подлодки "Сан-Хуан"
"Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки "Сан-Хуан", — говорится в сообщении ВМС в Twitter.

По данным Ocean Infinity, ей удалось найти в районе, где год назад исчезла подлодка, крупноразмерный предмет длиной порядка 60 метров. На место направили норвежское судно Seabed Constructor, чтобы обследовать находку с помощью управляемого подводного аппарата.

Ранее компания обнаружила почти два десятка объектов, однако большинство из них оказались скальными образованиями. Также специалисты нашли затонувшее рыболовецкое судно и рыболовные сети. 

Гибель подлодки

Субмарину "Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy
Аргентина отменила вознаграждение за информацию о пропавшей подлодке
Тринадцатого ноября 2017 года "Сан-Хуан" вышел из порта Ушуая, где участвовал в учениях с другими судами и самолетами ВМС. На базу в Мар-дель-Плата он должен был прибыть примерно через неделю. Однако на второй день пути субмарина перестала выходить на связь.

В этот момент она находилась в заливе Сан-Хорхе в 432 километрах от берега. Последний сеанс связи с подлодкой состоялся 15 октября, в 7:30 утра по местному времени.

При этом в последнем донесении говорилось о неполадках в аккумуляторных батареях.

"Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар. Аккумуляторы в носовой части вышли из строя", — сообщали с борта. Член экипажа также отметил, что подлодка погружается и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем. Но больше никаких донесений не поступало.

Поиски

ВМС Аргентины организовали масштабные поиски, в которых, помимо аргентинских, участвовали и иностранные корабли, в том числе судно ВМФ России "Янтарь". Установить местонахождение "Сан-Хуана" так и не удавалось.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy
Власти Аргентины раскрыли задачи, которые стояли перед подлодкой "Сан-Хуан"
Через 15 дней после исчезновения подлодки операцию по спасению экипажа пришлось прекратить, но командование ВМС заявило, что поиски самой субмарины продолжатся.

Правительство пообещало 98 миллионов песо (около 3,5 миллиона долларов по курсу на тот момент) за информацию, которая помогла бы обнаружить подлодку, но эта мера не дала никакого результата, и спустя несколько месяцев вознаграждение отменили.

В апреле 2018 года прекратило поиски последнее из иностранных судов — российский "Янтарь". К тому времени аргентинские ВМС уже потратили на поисковую операцию порядка 780 миллионов песо.

Но в августе стало известно, что поиски продолжатся — аргентинское правительство наняло для этого компанию Ocean Infinity,  которая принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского рейса MH370.

При этом отмечалось, что Ocean Infinity "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки".

Версии аварии

За время поисков подлодки звучали разные предположения насчет того, что могло послужить причиной катастрофы. Так, по одной из версий, на борту мог произойти взрыв — по словам аргентинских военных, он мог случиться из-за скопления водорода.

Специалисты ВМФ России принимают участие в поисках подводной лодки Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
Российский инженер рассказал о состоянии "Сан-Хуан" накануне исчезновения
Бывший командующий российским Балтийским флотом Владимир Валуев выдвинул свою версию случившегося. По его мнению, из-за попадания воды внутрь сумбарины мог образоваться хлор, который и стал причиной гибели экипажа. Кроме того, он предположил, что аккумуляторные батареи послужили источником выделения водорода, который взорвался и вызвал пожар на "Сан-Хуане".

Комиссия Национального конгресса не исключает и гипотезы о возможной внешней атаке, хотя правительство с этой версией категорически не согласно.

"Королева морей"

На борту подводной лодки находилась Элиана Мария Кравчик — первая в истории Аргентины женщина-подводник в звании офицера, которую на родине прозвали "королевой морей".

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан
© AFP 2018 / Pablo Villagra
"Шансов практически не было": военный эксперт о гибели подлодки "Сан-Хуан"
Как писали местные СМИ, Кравчик решила пойти на службу в 2004 году после того, как увидела интернет-рекламу о наборе в военно-морской флот. Издание отмечает, что до этого она планировала изучать инженерное дело в родной провинции Мисьонес. В тот же год Кравчик приняла присягу в городе Мар-дель-Плата, где впервые увидела подводную лодку.

В 2012-м Кравчик окончила школу дайверов и подводников.

До поездки в Мар-дель-Плата она не выезжала из родной провинции и никогда не видела моря, отмечается в репортаже журнала Viva, опубликованном в 2015 году.

На подлодке "Сан-Хуан" Кравчик отвечала за вооружение. Однако, как говорила сама Элиана, ее цель — однажды стать капитаном субмарины. Она призывала всех женщин без страха идти по жизни, потому что каждая "может делать то же самое, что делает мужчина".

Отец Элианы рассказал, что в последний раз разговаривал с дочерью за день выхода из порта Ушуая. 

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