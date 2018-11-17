СМИ сообщили о планах Пенса провести ночь в Папуа-Новой Гвинее

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс изменит планы и останется ночевать в Папуа Новой-Гвинее, где проходит саммит АТЭС, вместо того, чтобы провести ночь в Австралии, как было запланировано заранее, сообщает издание The Straits Times со ссылкой на источник в Белом доме.
Ранее предполагалось, что на время проведения саммита Пенс остановится в австрийском городе Кэрнс и будет летать в Порт-Морсби, где проходят мероприятия, на самолете. Однако впоследствии было решено изменить планы и организовать ночевку вице-президента США на территории островного государства.
"Остановка в Папуа Новой-Гвинее удобнее для расписания, канцелярия смогла это устроить, с точки зрения логистики и безопасности", — заявил агентству высокопоставленный источник в администрации президента США.
Двухдневный саммит АТЭС стартовал в субботу днем в Папуа-Новой Гвинее, российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
Один из трёх океанских лайнеров, которые сейчас стоят в Порт-Морсби и превратились в местную достопримечательность. В них живут участники форума АТЭС pic.twitter.com/fiPz3bm6dW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.