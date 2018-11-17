МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВМС Аргентины заявили, что пропавшая в ноябре 2017 года подлодка "Сан-Хуан" обнаружена.

"Минобороны и ВМС Аргентины сообщают, что после обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки "Сан-Хуан", — говорится в сообщении ВМС в Twitter

Накануне сообщалось, что в районе, где год назад исчезла подлодка, американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ, обнаружила крупноразмерный предмет, длиной порядка 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.

Гибель подлодки

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии.

На борту субмарины находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.