МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВМС Аргентины заявили, что пропавшая в ноябре 2017 года подлодка "Сан-Хуан" обнаружена.Twitter.
Накануне сообщалось, что в районе, где год назад исчезла подлодка, американская компания Ocean Infinity, которая специализируется на различных технологиях проведения подводных работ, обнаружила крупноразмерный предмет, длиной порядка 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.
Гибель подлодки
На борту субмарины находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.