Си Цзиньпин призвал к открытости и объективному ответу на изменения в мире

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. Члены международного сообщества должны объективно оценивать происходящие в мире изменения, выстраивание барьеров и обрывание связей ведет в никуда, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС.

"Необходимо со всей объективностью понимать, какие изменения происходят в мире, чтобы выполнить свои обязательства и ответить на любые вызовы и изменения ситуации", — заявил китайский лидер.

По его словам, "если мы выстроим барьеры и оборвем тесные контакты между различными нациями, то это будет идти вразрез с экономическими правилами и историческими тенденциями, такой подход противоречит общим надеждам человечества, это крайне недальновидный выбор, который ведет в никуда".

"История доказала, что лишь приверженность открытости и сотрудничеству может принести больше возможностей и благ для всех, тот же, кто закроет свою дверь, просто-напросто отрежет себя от остального мира и потеряет направление", — отметил он.