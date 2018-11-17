В районе исчезновения аргентинской подлодки найден еще один крупный объект

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. В районе океана, где год назад исчезла аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", обнаружен крупноразмерный предмет, сообщает портал Nacion со ссылкой на ВМС страны.

По предварительным данным, его длина составляет порядка 60 метров, он лежит на дне на глубине 800 метров.

Объект был обнаружен американской компанией Ocean Infinity, сейчас к месту находки направляется судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.