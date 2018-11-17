В районе исчезновения аргентинской подлодки найден еще один крупный объект

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. В районе океана, где год назад исчезла аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", обнаружен крупноразмерный предмет, сообщает портал Nacion со ссылкой на ВМС страны.
Объект был обнаружен американской компанией Ocean Infinity, сейчас к месту находки направляется судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.
"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.