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В мире

WP пишет, что ЦРУ установило заказчика убийства Хашукджи

Сюжет:
Гибель журналиста Джамаля Хашукджи (302)
(обновлено: 04:40 17.11.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фотоШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, пишет Washington Post.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону урегулирование в Сирии и дело Хашукджи
По данным источников, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников информации, в том числе перехваченный звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США братом наследного принца Халидом бин Салманом.

Как сообщается, дипломат заверил Хашукджи в том, что журналисту ничего не угрожает при посещении посольства королевства в Стамбуле. Источники отметили, что хотя нет данных о том, что брат наследного принца знал о предстоящем убийстве журналиста, звонок был сделан по просьбе Мухаммеда бен Салмана.

Собеседники издания отмечают, что в пользу причастности наследного принца также говорит его высокое положение — в последнее время он является фактическим руководителем страны.

Сотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Аудиозаписи опровергают саудовскую версию убийства Хашукджи, сообщили СМИ
"Общепринятая позиция в том, что это (убийство) не могло произойти без того, чтобы он (принц) знал об этом или был причастен", — цитирует издание один из источников, знакомый с точкой зрения ЦРУ, которую также разделяют несколько европейских государств.

Посол Саудовской Аравии в своем Twitter опроверг информацию газеты, заявив, что никогда не разговаривал с Хашукджи по телефону.

"Как мы заявили Washington Post, последний контакт, который у меня был с господином Хашукджи, состоялся 26 октября 2017 года. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и, конечно, никогда не предлагал поехать в Турцию по какой-либо причине. Я прошу правительство США опубликовать любую информацию, касающуюся этих претензий", — написал посол.

Возможные последствия

Аналитики ЦРУ считают маловероятным, что скандал с Хашукджи поставит под угрозу статус Мухаммеда бен Салмана в королевстве.

Здание Министерства финансов США. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
США ввели санкции против экс-помощника принца и саудовского генконсула
Газета пишет, что разведка проинформировала о своих выводах Дональда Трампа, однако он сохраняет скептическую позицию по утверждениям об участии в инциденте наследного принца. Согласно источникам, Трамп также разочарован тем, что ЦРУ и госдепартамент до сих пор не смогли выяснить, где находится тело журналиста.

Издание отмечает, что глава государства заявил своим советникам в Белом доме, что выступает за сохранение у власти наследного принца, чтобы иметь возможность противодействовать в регионе Ирану. Кроме того, Трамп не хочет, чтобы ситуация с Хашукджи повлияла на нефтедобычу в королевстве.

Гибель Хашукджи

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции второго октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле.

Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
rik
Забавно : "..мог приказать.."..а мог и не приказать.
04:29
17.11.2018
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