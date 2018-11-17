Посол Турции пострадала в крупном ДТП в Косово

БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Посол Турции в Косово Кивилчим Килич (Kivilcim Kilic) получила травмы в крупном ДТП близ косовской столицы Приштины, сообщил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи на своей странице в Facebook.
По данным косовских СМИ, все погибшие — местные граждане возраста 22, 65 и 88 лет. У посла диагностированы серьезные, но не опасные для жизни травмы — переломы ребер и травма грудной клетки.
В своем сообщении Тачи выразил соболезнования родственникам погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в феврале 2008 года. Турция была в числе первых стран, признавших косовский суверенитет. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.