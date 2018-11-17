Саудовский посол в США отрицает, что заманивал Хашукджи в Турцию

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман в своем Twitter отверг обвинения в том, что он якобы рекомендовал оппозиционному саудовскому журналисту Джамалю Хашукджи отправиться в Турцию.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом бин Салманом.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.