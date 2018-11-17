Кубинская эмиграция внесла 2,1 тысячи поправок в проект новой конституции

Кубинец на балконе дома на одной из улиц Гаваны. Архивное фото

Кубинец на балконе дома на одной из улиц Гаваны. Архивное фото

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. В проект новой конституции Кубы, обсуждение которого завершилось на острове, эмиграцией предложено свыше 2,1 тысячи поправок, сообщил в пятницу МИД страны.

Всенародное обсуждение проекта основного документа началось на Кубе в августе и длилось три месяца.

"Мы завершили дебаты по проекту конституции, к которому 7 миллионов кубинцев внесли 645 тысяч поправок. От кубинской эмиграции мы получили 2,125 тысячи предложений по изменениям. 24 февраля следующего года проект будет вынесен на референдум", — приводит кубинский МИД заявление главы ведомства Бруно Родригеса.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма. Впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.