США и Украина считают, что миротворцы помогут реализации минских соглашений

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и Украина пришли к согласию, что контроль районов Донбасса и границы Украины с РФ миссией международных миротворцев с мандатом ООН создаст необходимые условия для обеспечения выполнения минских соглашений, говорится в заявлении сторон по итогам переговоров главы МИД Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео в пятницу в Вашингтоне.

"Обе стороны согласились, что появление устойчивого контроля районов Донбасса и границы между Украиной и Россией силами безопасности по мандату ООН… создаст необходимые условия для полного осуществления минских соглашений", — говорится в сообщении.

В начале ноября спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в ходе брифинга, что для появления в Донбассе миротворческой миссии ООН пока не созданы необходимые условия в части безопасности. Он отметил, что при том, что "Россия поддерживает идею миссии ООН, мы (США) не видим создания безопасной среды", но появление этой миссии создаст условия для обеспечения условий минских соглашений. Поэтому он надеется, что Москва "найдет правильное решение".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.