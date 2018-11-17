Оставшиеся в Мексике мигранты из Гондураса получили первую зарплату

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Группа из почти 550 мигрантов из Гондураса, решивших остаться в Мексике по специальной программе "Это твой дом", в пятницу получили первую зарплату за свою работу, сообщает мексиканское МВД.

Данная программа была объявлена президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето 26 октября. Она предполагает трудоустройство беженцев из Гондураса, которым дана возможность легализовать свое положение на территории страны и получить право на работу.

Согласившиеся на это предложение граждане Гондураса начали свою работу с ремонта центра проведения ярмарок в городе Тапачула на границе с Гватемалой. Именно там в течение нескольких дней октября находился центр временного размещения самих мигрантов.

"Каждый человек, присоединившийся к программе, получил от министерства связи и транспорта оплату в размере 2,262 тысячи песо (112 долларов США) за свои услуги, которые в будущем вновь понадобятся городу в различных областях", – говорится в коммюнике МВД.

В общей сложности с предложением властей Мексики согласились почти 2,7 тысячи мигрантов. Они попросили предоставления убежища на территории страны и получили временные документы для пребывания и работы.

Помимо них, по данной программе правительства отработали и получили такую же зарплату 8,1 тысячи жителей мексиканского штата Чьяпас, где находится Тапачула.