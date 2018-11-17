Оставшиеся в Мексике мигранты из Гондураса получили первую зарплату

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Группа из почти 550 мигрантов из Гондураса, решивших остаться в Мексике по специальной программе "Это твой дом", в пятницу получили первую зарплату за свою работу, сообщает мексиканское МВД.
Согласившиеся на это предложение граждане Гондураса начали свою работу с ремонта центра проведения ярмарок в городе Тапачула на границе с Гватемалой. Именно там в течение нескольких дней октября находился центр временного размещения самих мигрантов.
"Каждый человек, присоединившийся к программе, получил от министерства связи и транспорта оплату в размере 2,262 тысячи песо (112 долларов США) за свои услуги, которые в будущем вновь понадобятся городу в различных областях", – говорится в коммюнике МВД.
В общей сложности с предложением властей Мексики согласились почти 2,7 тысячи мигрантов. Они попросили предоставления убежища на территории страны и получили временные документы для пребывания и работы.
Помимо них, по данной программе правительства отработали и получили такую же зарплату 8,1 тысячи жителей мексиканского штата Чьяпас, где находится Тапачула.