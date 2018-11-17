Бутина отозвала прошение о снятии обвинений в суде США

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в работе иностранным агентом без надлежащего разрешения, отозвала свое прошение о снятии с нее обвинений, говорится в материалах суда.

"Мария Бутина направляет это уведомление, чтобы сообщить суду, что она снимает свое прошение", — говорится в документе.

Ранее федеральный суд Вашингтона удовлетворил совместное ходатайство защиты и обвинения и перенес очередное заседание по делу россиянки Марии Бутиной на 19 декабря.

В ходатайстве было предложено установить крайний срок подачи ходатайств защитой до 30 ноября, ответа на них обвинением — до 14 декабря, а крайним сроком для реакции на эти ответы защитой Бутиной — 17 декабря.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".