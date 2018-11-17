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Из американской игры уберут главу о "вампирах Чечни" и "султане Рамзане"

(обновлено: 03:08 17.11.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВид Грозного. Архивное фотоВид Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Из принадлежащей к вселенной The World of Darkness американской настольной игры Vampire:The Masquerade уберут главу о Чечне. Об этом сообщил Шамс Джорджани — вице-президент по развитию бизнеса компании Paradox Interactive, куда входит студия White Wolf, разработавшая спорный продукт.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Новая часть игры вышла в начале ноября. В сюжете есть много отсылок к реальности — например, фотографии мечети "Сердце Чечни" и небоскребов Грозный-Сити. Упоминаются и тейпы под их реальными наименованиями.

При этом утверждается, что Чечней управляет древний клан вампиров, и жители обязаны регулярно отдавать хозяевам республики свою кровь на специальных участках, замаскированных под спортзалы. В качестве отличительной черты вампиров упоминаются сломанные или надорванные уши.

Согласно описанию, клан вампиров вынужден за пределами республики скрывать свое существование, и поэтому для внешнего мира номинальным лидером является "султан Рамзан", которому пообещали бессмертие за то, что он отстаивает интересы Чечни перед Кремлем. Сам он выведен в игре без фамилии, однако среди доступных игроку военных отрядов упоминается "личная гвардия Кадырова" — 600 спецназовцев-вампиров.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Упоминание в сюжете прошлогоднего скандала с якобы похищениями и пытками лиц нетрадиционной ориентации вызвало возмущение ЛГБТ-сообщества и западной общественности. В игре утверждается, что гомосексуалов в Чечне действительно унижают, пытают, морят голодом и убивают, но это на самом деле прикрытие, призванное отвлечь внимание от кровопийц, которым нужно скрыть истинное положение дел.

После разразившегося скандала сюжет про Чечню из игры решили изъять. Продажу и печать соответствующей продукции временно приостановят, команду White Wolf реструктурируют и непосредственно включат в Paradox Interactive.

"Реальное зло существует в мире, и мы не можем оправдать творящих его настоящих преступников или умалить страдания реальных жертв. В главе о Чечне книги V5 Camarilla мы потеряли это из виду. В итоге появилась глава, посвященная реальной, продолжающейся трагедии, в грубом и неуважительном виде. Мы должны были обратить на это внимание либо во время творческого процесса, либо при редактировании. Этого не произошло, и за это мы приносим извинения", — написал Джорджани.

В свою очередь, власти Чечни считают, что разработчики игры "решили пропиариться на популярности Чечни и ее руководства".

"Если бы они эту игру привязали к любому другому российскому региону, то на нее никто бы не обратил внимания", — заявил "Коммерсанту" пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов.

"Это продолжение кампании по очернению России и Чечни, – добавил он. – Уверен, что за ней стоят те же организации, что заявляли о якобы преследовании сексуальных меньшинств. Сами выпустили игру, сами теперь ее критикуют – вот это и есть настоящая игра. Аморальная и бессовестная".

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