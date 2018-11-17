Мигранты из Гондураса перекрыли движение по оживленной трассе в Мексике

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Движение по трассе Мехико-Керетаро, одной из наиболее оживленных в Мексике, в пятницу было частично перекрыто группой мигрантов из Гондураса, сообщает канал Televisa.
В итоге около 100 человек смогли уехать на пустой грузовой платформе, однако остальные мигранты так и остались в районе пункта оплаты. После нескольких часов ожидания мексиканские власти подогнали к месту протеста автобусы, чтобы мигранты смогли на них продолжить свой путь.
Речь идет о втором караване мигрантов из Гондураса, первая группа участников которого выдвинулась из Мехико в сторону границы. В столице страны они размещались во временном лагере на территории спортивного комплекса на востоке города.
Мигранты из первого каравана – порядка двух тысяч человек – уже прибыли в Тихуану. В городе были отмечены стычки с местными жителями, недовольными пребыванием выходцев из Гондураса. Местные власти предоставили им убежище. Гондурасцы рассчитывают попасть в США, хотя власти этой страны уже заявили, что не допустят перехода границы нелегальными мигрантами.