Госдеп подтвердил попытки хакерских атак с использованием имен сотрудников

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госдепартамент США в курсе сообщений о попытках хакерских атак с использованием имен их сотрудников, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

"Госдепартаменту известно о недавнем вредоносном киберсобытии, связанным с подделкой сотрудника госдепартамента, о чем сообщила фирма FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности", — сказал представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.

В госдепе отметили, что "ни одна сеть госдепартамента не была скомпрометирована в результате этой вредоносной кибердеятельности".

Агентство Рейтер ранее сообщило, что эксперты компаний FireEye Inc. и CrowdStrike, специализирующиеся в сфере сетевой безопасности, заявили о новой хакерской атаке против различных американских государственных служб и частных компаний.

По данным агентства, хакеры высылали электронные письма с вредоносным программным обеспечением от имени сотрудника госдепартамента США Сьюзан Стивенсон. При открытии прикрепленного к электронной почте файла злоумышленники получали доступ к системе получателя письма. Представители компаний рассказали агентству, что считают ответственными за нападения хакеров, "связанных с российскими властями".

Эксперты заявили, что среди получателей данных писем были американские военные ведомства, правоохранительные органы, военные подрядчики, компании в сфере медиа и фармацевтики, однако не сообщили названия и число пострадавших учреждений.

По мнению FireEye, нападение совершили хакеры группы, известной как APT29, которая ранее подозревалась в кибератаках на различные компании в западных государствах.

Специалисты российской компании "Лаборатория Касперского" также заявили, что считают, что кибератаку провели хакеры APT29.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям. Он назвал подобные заявления "нелепыми инсинуациями".