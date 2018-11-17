Госдеп подтвердил попытки хакерских атак с использованием имен сотрудников

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госдепартамент США в курсе сообщений о попытках хакерских атак с использованием имен их сотрудников, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.
В госдепе отметили, что "ни одна сеть госдепартамента не была скомпрометирована в результате этой вредоносной кибердеятельности".
Агентство Рейтер ранее сообщило, что эксперты компаний FireEye Inc. и CrowdStrike, специализирующиеся в сфере сетевой безопасности, заявили о новой хакерской атаке против различных американских государственных служб и частных компаний.
По данным агентства, хакеры высылали электронные письма с вредоносным программным обеспечением от имени сотрудника госдепартамента США Сьюзан Стивенсон. При открытии прикрепленного к электронной почте файла злоумышленники получали доступ к системе получателя письма. Представители компаний рассказали агентству, что считают ответственными за нападения хакеров, "связанных с российскими властями".
По мнению FireEye, нападение совершили хакеры группы, известной как APT29, которая ранее подозревалась в кибератаках на различные компании в западных государствах.
Специалисты российской компании "Лаборатория Касперского" также заявили, что считают, что кибератаку провели хакеры APT29.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям. Он назвал подобные заявления "нелепыми инсинуациями".