США и Украина заявили об "агрессивных действиях" России на море

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. США и Украина заявили об "агрессивных действиях" РФ в Черном и Азовском морях, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам заседания комиссии по стратегическому сотрудничеству.

"Соединенные Штаты осудили агрессивные действия России против международных судов, проходящих через Черное море, Азовское море и Керченский пролив в украинские порты. Обе стороны подчеркнули, что агрессивная деятельность России в Азовском море привнесла новые угрозы в области безопасности, экономики и защиты окружающей среды для всего Азовско-Черноморского региона", — говорится в заявлении.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники в марте задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.