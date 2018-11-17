Журналистам на саммите АТЭС подарили кофе и книгу про Миклухо-Маклая

ПОРТ-МОРСБИ (Папуа-Новая Гвинея), 17 ноя — РИА Новости. Российским журналистам, приехавшим освещать саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, подарили книгу про знаменитого русского путешественника Николая Миклухо-Маклая, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционно организаторы форума вручают представителям СМИ сумки и рюкзаки с небольшими гаджетами и местными специалитетами. В этот раз, помимо ручки, блокнота и флешки с символикой АТЭС-2018, в рюкзаке лежала традиционная новогвинейская вязаная сумка с пакетом местного кофе и книжка "Миклухо-Маклай. 21 век. Ожившая история".

В буклете, изданном на русском языке тиражом 5 тысяч экземпляров "для безвозмездной раздачи", рассказывается, зачем Николай Миклухо-Маклай отправился в XIX веке в опасную экспедицию на остров Новая Гвинея, а также приводятся 11 заповедей путешественника.

Миклухо-Маклай склонялся к тому взгляду, что расовые и культурные признаки народов формируются под влиянием природной и социальной среды. Чтобы обосновать эту теорию, он предпринял путешествие на острова Тихого океана с целью изучения "папуасской расы". Сначала он побывал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (1871-1872), который с тех пор называется Берегом Маклая. А затем 15 месяцев прожил среди папуасов и своим дружелюбным и тактичным поведением завоевал их любовь и доверие. В честь ученого были также названы гора и река на Новой Гвинее, подводная гора в Тихом океане и залив на Земле Уилкса в Антарктиде.

Двухдневный саммит АТЭС открывается в субботу в Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Папуа-Новая Гвинея, одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров 21 экономики АТЭС. В условиях ограниченного бюджета власти страны сделали ставку на национальную идентичность. Так, накануне вечером, они устроили приветственную вечеринку с участием представителей многочисленных племен этой страны. Одетые в национальную одежду, юбки и лифы из листьев, красочные головные уборы из перьев и цветов представители разных племен демонстрировали свои национальные традиции, исполнили песнопения и ритуальные танцы.