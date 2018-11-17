Захарова раскрыла ложь Bellingcat в "новом расследовании"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британский проект Bellingcat сам вывел себя на чистую воду, опубликовав "новое расследование", посвященное Александру Петрову и Руслану Боширову.

Проект Bellingcat в пятницу опубликовал новое расследование, по итогам которого сообщил, что сотрудники ФСБ якобы помогали оформить британские визы Петрову и Боширову, пытаясь "повлиять" на британский визовый центр.

"Я знала, что этот момент наступит! И он наступил. Bellingcat сам себя вывел на чистую воду", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ назвала новым анекдотом то, что сотрудники ФСБ якобы помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получать британские визы, отметив, что ведь тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ.

"Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнеров", — добавила она.

Ранее проект Bellingcat сообщал, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига, а Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что британский проект Bellingcat тесно связан со спецслужбами и используется для публикации информации, нацеленной на воздействие на общественно мнение.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.