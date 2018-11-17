Премьер Чехии встретится с сыном, якобы насильно "переправленным" в Крым

ПРАГА, 17 ноя — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что находится в контакте со своим сыном, проживающим в Швейцарии и сообщившим журналистам, что он якобы был похищен и переправлен в Крым, и собирается в ближайшее время встретиться с ним.

Во вторник пражский портал Seznam опубликовал видеорепортаж, где Бабиш-младший заявил о том, что в минувшем году он якобы вопреки своей воле был переправлен в Крым, поскольку отец хотел укрыть его от участия в расследовании дела фирмы "Гнездо аиста". Впоследствии 35-летний сын премьера от первого брака перебрался в Швейцарию к своей матери, где его и отыскали корреспонденты издания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о пребывании сына премьера Чехии против его воли в Крыму похожи на информационный вброс и провокацию.

"Я нахожусь в контакте со своим сыном, сегодня ночью мы с ним переписывались. Предполагаю в ближайшее время навестить его", — заявил находящийся в Брюсселе Бабиш чешским журналистам, реагируя на заявление главы полиции Праги Яна Птачека о том, что полиция не может связаться с сыном премьера для расследования его слов о якобы совершенном похищении и переправке в Крым.

При этом в среду Бабиш-младший через редакцию портала Seznamсам попросил представителей полиции выйти с ним на связь.

"Я не понимаю, почему СМИ всерьез воспринимают некоторые высказывания моего сына, который (душевно) болен", — сказал Бабиш в беседе с журналистами, добавив, что некоторые журналисты попросту терроризируют членов его семьи, действуя, как гиены. Интервью премьера транслировали сетевые ТВ-каналы.

В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС примерно в 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert.

При этом Бабиш, выступая в парламенте, заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери от первого брака. Теперь, после демонстрации интервью с его сыном, премьер сообщил, что его дети являются душевнобольными, и заявил, что пытающиеся получить от них какие-то показания СМИ ведут себя как гиены.