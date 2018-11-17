Премьер Чехии встретится с сыном, якобы насильно "переправленным" в Крым

ПРАГА, 17 ноя — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что находится в контакте со своим сыном, проживающим в Швейцарии и сообщившим журналистам, что он якобы был похищен и переправлен в Крым, и собирается в ближайшее время встретиться с ним.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о пребывании сына премьера Чехии против его воли в Крыму похожи на информационный вброс и провокацию.
"Я нахожусь в контакте со своим сыном, сегодня ночью мы с ним переписывались. Предполагаю в ближайшее время навестить его", — заявил находящийся в Брюсселе Бабиш чешским журналистам, реагируя на заявление главы полиции Праги Яна Птачека о том, что полиция не может связаться с сыном премьера для расследования его слов о якобы совершенном похищении и переправке в Крым.
При этом в среду Бабиш-младший через редакцию портала Seznamсам попросил представителей полиции выйти с ним на связь.
В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС примерно в 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert.
При этом Бабиш, выступая в парламенте, заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери от первого брака. Теперь, после демонстрации интервью с его сыном, премьер сообщил, что его дети являются душевнобольными, и заявил, что пытающиеся получить от них какие-то показания СМИ ведут себя как гиены.