Комитет защиты журналистов обеспокоен преследованием Ассанжа

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" обеспокоена возможным преследованием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за утечку документов, заявила Александра Эллербек, координатор программ организации в Северной Америке.

"Хотя обвинения неизвестны, нас обеспокоило бы уголовное обвинение, которое представляет преступлением публикацию правительственных документов. Это создало бы опасный прецедент, который может повредить журналистам как в США, так и за их пределами", — говорится в заявлении представителя организации.

Она напомнила, что в 2010 году комитет направил администрации США письмо, требуя не предъявлять Ассанжу обвинений за утечку секретных материалов. В этом году организация выразила обеспокоенность иском Демократической партии США к России и Ассанжу, где повторялись обвинения в адрес основателя WikiLeaks в сговоре с целью взлома партийных серверов. Россия, как и WikiLeaks, отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США.

Ранее прокуроры США "по ошибке" разместили и затем удалили из судебной базы данных документ, из которого следует, что против Ассанжа имеется закрытое обвинительное заключение. Сайт WikiLeaks в своем Twitter разместил копию документа, где упоминается имя Ассанжа. По мнению активистов, речь может идти о черновике обвинения.

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынуждает его с 2012 года укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне.