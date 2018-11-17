Франция не поддерживает отношения с руководителями Нагорного Карабаха

ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция не признает Нагорно-Карабахскую республику и не поддерживает никаких отношений с теми, кто считает себя ее руководителями, заявил представили французского МИД.
"Франция не признают самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями", — сказал журналистам представитель ведомства, отвечая на вопрос о протестах в Азербайджане в связи с визитом во Францию руководителей непризнанной НКР.
"Как сопредседатель Минской группы (ОБСЕ — ред.), Франция работает над тем, чтобы найти мирное и устойчивое решение, и выполняет свою миссию посредника беспристрастно", — подчеркнул представитель МИД.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.