Франция не поддерживает отношения с руководителями Нагорного Карабаха

ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция не признает Нагорно-Карабахскую республику и не поддерживает никаких отношений с теми, кто считает себя ее руководителями, заявил представили французского МИД.

Ранее армянские СМИ сообщили, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакян находится с визитом во Франции. На этом фоне МИД Азербайджана заявил, что визит Саакяна во Францию вынуждает Баку пересмотреть отношения с Парижем.

"Франция не признают самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями", — сказал журналистам представитель ведомства, отвечая на вопрос о протестах в Азербайджане в связи с визитом во Францию руководителей непризнанной НКР.

"Как сопредседатель Минской группы (ОБСЕ — ред.), Франция работает над тем, чтобы найти мирное и устойчивое решение, и выполняет свою миссию посредника беспристрастно", — подчеркнул представитель МИД.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.