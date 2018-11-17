Британия в понедельник представит Совбезу ООН проект резолюции по Йемену

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания представит на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Йемену, заявила в пятницу постпред страны Карен Пирс.

"Мы представим своим партнерам по Совету Безопасности проект резолюции по Йемену в понедельник, 19 ноября", — сказала Пирс на заседании СБ по этому же вопросу.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил, что в скором времени планируется встреча сторон конфликта в Йемене в Швеции.

Война в Йемене между правительством и шиитским движением повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года, с марта 2015 года в ней на стороне властей участвует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт ранее не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через которые в страну попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы.