Посольство РФ в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Посольство России в Хельсинки подтвердило вызов посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии из-за скандала вокруг нарушенной работы GPS во время учений НАТО, говорится в сообщении дипломатической миссии.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал журналистам, что посол России в Финляндии Павел Кузнецов приглашен в финский МИД в понедельник утром из-за GPS скандала.

"Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Кузнецову посетить МИД Финляндии. Встреча состоится в понедельник", — говорится в сообщении.

В четверг МИД Финляндии заявил, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО были из России. При этом глава МВД страны Кай Мюкканен в интервью РИА Новости отметил, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений. МИД Финляндии 15 ноября заявил, что доверяет данным Норвегии, а помехи в работе GPS распространялись из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".