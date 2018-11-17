Посольство РФ в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Посольство России в Хельсинки подтвердило вызов посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии из-за скандала вокруг нарушенной работы GPS во время учений НАТО, говорится в сообщении дипломатической миссии.
"Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Кузнецову посетить МИД Финляндии. Встреча состоится в понедельник", — говорится в сообщении.
В четверг МИД Финляндии заявил, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО были из России. При этом глава МВД страны Кай Мюкканен в интервью РИА Новости отметил, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".