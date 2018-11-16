В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости. Автобус, перевозивший мигрантов из Гондураса в сторону границы США, столкнулся с полицейской машиной в мексиканском штате Сонора, пострадали 10 человек, сообщает портал Excelsior.

Автобус столкнулся с полицейской машиной, сопровождавшей караван, и перевернулся, говорится в сообщении. В результате пострадали восемь граждан Гондураса и двое полицейских. Также в аварию попал грузовик с фруктами, ехавший следом.

Раненых доставили в госпиталь. Остальные мигранты тут же развели костры у обочины, так как температура опускалась ночью до +5 градусов. Затем их доставили в город Сонойта, где оказали помощь, обогрели и накормили.

Сейчас порядка 40 автобусов с мигрантами пересекают территорию Соноры, второго по величине мексиканского штата, и направляются в сторону Тихуаны, где уже сконцентрированы порядка 2 тысяч мигрантов из стран Центральной Америки. Они надеются попасть в США, хотя американские власти заявили, что не примут нелегальных мигрантов.