Премьер Эстонии надеется предотвратить распад правительства

ТАЛЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас надеется предотвратить распад правительства из-за кризиса, возникшего после решения кабмина, отказавшегося поддерживать договор ООН о миграции.

На пресс-конференции в пятницу по итогам заседания правления возглавляемой премьером Центристской партии Ратас сообщил, что в предстоящие выходные состоятся переговоры входящих в правящую коалицию председателей Центристской партии, Социал-демократической партии и партии "Отечество".

"В такой ситуации самое важное — сохранять спокойствие и здравомыслие. Взятую совместно в 2016 году ответственность за управление страной нужно совместно донести до конца, поэтому я отвергаю все ультимативные заявления", — сказал Ратас.

На заседании правительства в четверг член Социал-демократической партии Свен Миксер выступил с предложением к правительству выразить поддержку договору о миграции ООН, но министр юстиции Урмас Рейнсалу, представляющий партию "Отечество", сделал предложение не поддерживать договор. В ходе состоявшегося обсуждения правительству не удалось прийти к единодушию в вопросе договора о миграции.

Ранее в пятницу председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал Ратаса отправить в отставку министра юстиции Рейнсалу. Рейнсалу заявил, что добровольно подавать в отставку не будет, и социал-демократам не удастся поставить "Отечество" на колени.

Всемирный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле этого года всеми государствами — членами ООН, кроме США. Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Договор планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10 —11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).