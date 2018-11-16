Помпео и глава МИД Финляндии обсудили "вызовы со стороны России"

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойин обсудили "вызовы со стороны России" на фоне ситуации с плохо работавшей на учениях НАТО системой глобального позиционирования GPS, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Стороны обсудили взгляды на те вызовы, которые Россия представляет для безопасности США и Европы, безопасность в Балтийском регионе и важность продолжения сотрудничества в области безопасности и обороны между США и Финляндией", — говорится в письменном заявлении Науэрт.

В четверг МИД Финляндии заявил, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО были из России. При этом глава МВД страны Кай Мюкканен в интервью РИА Новости отметил, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений. МИД Финляндии 15 ноября заявил, что доверяет данным Норвегии, а помехи в работе GPS распространялись из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".