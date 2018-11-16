Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы, а также еще шестерых выдающихся американцев за их достижения.

В Белом доме подчеркнули, что Элвис Пресли показал американскую культуру миллиардам обожающих фанатов по всему миру, он остается "непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти". Пресли продал более миллиарда записей, снялся во многих фильмах, а также служил в армии США почти два года, "несмотря на свою славу".

Медалью были также награждены сенатор Оррин Хэтч, филантроп Мириам Адельсон, отставной юрист и бывший профессиональный американский футболист Алан Пейдж, бывший защитник американского футбола в Национальной футбольной лиге Роджер Стаубах.

Кроме Элвиса Пресли посмертно также были награждены бывший судья Верховного суда Антонин Скалиа и профессиональный американский бейсболист Джордж Херман "Бейб" Рут младший.

Президентская медаль Свободы является высшей наградой США для гражданских лиц, вручаемой по решению президента США, отметили в Белом доме. Этой медали удостаиваются те, кто внес особый вклад в "безопасность или национальные интересы США, международный мир, культурные или другие значимые общественные или личные стремления".