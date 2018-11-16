Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы, а также еще шестерых выдающихся американцев за их достижения.
Медалью были также награждены сенатор Оррин Хэтч, филантроп Мириам Адельсон, отставной юрист и бывший профессиональный американский футболист Алан Пейдж, бывший защитник американского футбола в Национальной футбольной лиге Роджер Стаубах.
Кроме Элвиса Пресли посмертно также были награждены бывший судья Верховного суда Антонин Скалиа и профессиональный американский бейсболист Джордж Херман "Бейб" Рут младший.
Президентская медаль Свободы является высшей наградой США для гражданских лиц, вручаемой по решению президента США, отметили в Белом доме. Этой медали удостаиваются те, кто внес особый вклад в "безопасность или национальные интересы США, международный мир, культурные или другие значимые общественные или личные стремления".