В КНДР освободили гражданина США

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Гражданин США освобожден в КНДР, заявил госсекретарь США Майк Помпео, не назвав имени американца.

Вероятнее всего, речь идет о Брюсе Байроне Лоуренсе, гражданине США, который был задержан в октябре за незаконное проникновение на территорию КНДР из Китая.

"Соединенные Штаты благодарны за сотрудничество КНДР и посольству Швеции за помощь в освобождении американского гражданина", — говорится в письменном заявлении Помпео.

Швеция представляет в КНДР интересы США в отсутствие дипломатических отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.