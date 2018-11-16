Генассамблея ООН приняла резолюцию против оккупации Израилем Голан

ООН, 16 ноя — РИА Новости. Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН, отвечающий за специальные политические вопросы и вопросы деколонизации, в пятницу подавляющим большинством в очередной раз проголосовал за принятие резолюции против оккупации Израилем сирийских Голан, как это происходит уже много лет подряд. США впервые в этом году в голосовании выступили на стороне Израиля: обычно они воздерживались.

В поддержку проекта выступила 151 страна, включая Россию, против — традиционно Израиль и США, воздержались 14 государств.

Голанские высоты — спорная территория между Сирией и Израилем. До 1967 года входила в состав Сирии, в ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск.

Израильский представитель на заседании комитета заявил, что "Израиль не уйдет с Голан, и международное сообщество должно принять это". А сирийский представитель на это ответил, что "Сирия вернет Голаны назад, мирно или войной".

Соавторами проекта резолюции выступили Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Бруней, Венесуэла, Джибути, Зимбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Ливан, Мавритания, Малайзия, Мали, Никарагуа, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сенегал, САР, Тунис, ЮАР и Палестина.

Резолюция Генассамблеи, в частности, призывает "Израиль, оккупирующую державу, выполнить соответствующие резолюции об оккупированных сирийских Голанах, в частности, резолюцию 497 (от 1981 года) Совета Безопасности. В ней совет среди прочего, постановил, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах является недействительным и не имеет международной юридической силы, и потребовал, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил свое решение".

Кроме того, документ призывает Израиль "воздерживаться от изменения физического характера, демографического состава, организационной структуры и правового статуса оккупированных сирийских Голан и, в частности, воздерживаться от создания поселений".

Генассамблея "определяет, что все законодательные и административные меры и действия, которые были или будут предприняты Израилем, оккупирующей державой, с целью изменить характер и правовой статус оккупированных сирийских Голан, являются недействительными, представляют собой грубое нарушение международного права и Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и не имеют юридической силы".