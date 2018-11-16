Генассамблея ООН приняла резолюцию против оккупации Израилем Голан

ООН, 16 ноя — РИА Новости. Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН, отвечающий за специальные политические вопросы и вопросы деколонизации, в пятницу подавляющим большинством в очередной раз проголосовал за принятие резолюции против оккупации Израилем сирийских Голан, как это происходит уже много лет подряд. США впервые в этом году в голосовании выступили на стороне Израиля: обычно они воздерживались.
Голанские высоты — спорная территория между Сирией и Израилем. До 1967 года входила в состав Сирии, в ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск.
Израильский представитель на заседании комитета заявил, что "Израиль не уйдет с Голан, и международное сообщество должно принять это". А сирийский представитель на это ответил, что "Сирия вернет Голаны назад, мирно или войной".
Резолюция Генассамблеи, в частности, призывает "Израиль, оккупирующую державу, выполнить соответствующие резолюции об оккупированных сирийских Голанах, в частности, резолюцию 497 (от 1981 года) Совета Безопасности. В ней совет среди прочего, постановил, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах является недействительным и не имеет международной юридической силы, и потребовал, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил свое решение".
Кроме того, документ призывает Израиль "воздерживаться от изменения физического характера, демографического состава, организационной структуры и правового статуса оккупированных сирийских Голан и, в частности, воздерживаться от создания поселений".