Трамп заявил, что Китай хочет договориться с США

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, не исключает, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт, об этом он заявил журналистам в Белом доме в пятницу.

"Мы ввели тарифы на товары объемом 250 миллиардов долларов и, если мы захотим, введем еще на 267 миллиарда долларов. Может, нам не придется этого делать, Китай хочет договориться", — сказал президент США в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что Пекин "хочет достичь соглашения". "Они предоставили список того, что они готовы сделать, это большой список", — отметил лидер США, сообщив, что считает перечень из 142 пунктов "достаточно полным, в нем много того, о чем мы просили". "Надеюсь, мы достигнем соглашения, но если нет, у нас все хорошо и так, как есть сейчас", — резюмировал Трамп.

По замечанию президента США, Китай "пользовался США на протяжении многих лет" и Вашингтон, допуская нечестную, по его оценке, торговую практику, "помог создать Китай таким, какой он известен сейчас".

Говоря о введении его администрацией тарифов на импортируемую из КНР продукцию, президент США заявил, что "Китай никогда не был в таком положении, и мы не хотим ставить их в такое положение, но эта (торговля) должна быть взаимной".

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине. Трамп заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай, Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что страны должны найти приемлемое для обеих сторон решение торговых противоречий.

В четверг стало известно, что Китай и США возобновили двусторонние консультации на высоком уровне по вопросу разрешения торгово-экономических противоречий.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.