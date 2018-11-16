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Трамп заявил, что Китай хочет договориться с США

(обновлено: 21:40 16.11.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, не исключает, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт, об этом он заявил журналистам в Белом доме в пятницу.

Счетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
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"Мы ввели тарифы на товары объемом 250 миллиардов долларов и, если мы захотим, введем еще на 267 миллиарда долларов. Может, нам не придется этого делать, Китай хочет договориться", — сказал президент США в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что Пекин "хочет достичь соглашения". "Они предоставили список того, что они готовы сделать, это большой список", — отметил лидер США, сообщив, что считает перечень из 142 пунктов "достаточно полным, в нем много того, о чем мы просили". "Надеюсь, мы достигнем соглашения, но если нет, у нас все хорошо и так, как есть сейчас", — резюмировал Трамп.

По замечанию президента США, Китай "пользовался США на протяжении многих лет" и Вашингтон, допуская нечестную, по его оценке, торговую практику, "помог создать Китай таким, какой он известен сейчас".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Внешняя политика США при Трампе: Америка великая или смешная?
Говоря о введении его администрацией тарифов на импортируемую из КНР продукцию, президент США заявил, что "Китай никогда не был в таком положении, и мы не хотим ставить их в такое положение, но эта (торговля) должна быть взаимной".

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине. Трамп заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай, Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что страны должны найти приемлемое для обеих сторон решение торговых противоречий.

В четверг стало известно, что Китай и США возобновили двусторонние консультации на высоком уровне по вопросу разрешения торгово-экономических противоречий.

Президент США Дональд Трамп на приеме, посвященном 35-летию атаки на мирную миссию во время Ливанской гражданской войны. 25 октября 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

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Муля не нервируй
Опять Трамп желаемое за действительное принимает.
21:52
16.11.2018
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