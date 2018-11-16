Российского посла вызвали в МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Российского посла Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии, сообщил агентству STT министр иностранных дел страны Тимо Сойни.
Проблемы с GPS
Ранее СМИ сообщили, что с 16 октября по 7 ноября наблюдались различные сбои во время учений НАТО.
В понедельник премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил, что Россия может быть причастна к сбоям. Он также призвал расследовать инцидент. С подобным заявлением выступило во вторник Минобороны Норвегии. По информации норвежский военных, за сбоями могли якобы стоять действия России в Арктике. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался от комментариев. При этом в военно-политическом блоке назвали создание помех опасным и безответственным.
В последующем стало известно, что Россия и Финляндия обсуждают сбои в работе GPS.
Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал сбои в работе спутниковых систем в ходе учений НАТО "элементарным непрофессионализмом".
Учения Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Маневры стали крупнейшими со времени окончания холодной войны.