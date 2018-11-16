В МИД не видят оснований сомневаться в расследовании убийства Хашукджи

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В российском МИД пояснили, что не видят оснований сомневаться в способности саудовских властей на должном уровне разобраться с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Накануне генпрокуратура Саудовской Аравии выступила с официальным заявлением об окончательных результатах расследования обстоятельств исчезновения 2 октября в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Установлено, в частности, что при посещении генконсульства королевства он был убит "превысившими свои полномочия" сотрудниками службы общей разведки (СОР) Саудовской Аравии, которые прибыли в Стамбул с тем, чтобы вернуть Хашукджи на родину. Совершившие это преступление лица в попытке замести следы расчленили тело оппозиционера и вынесли его из консульского представительства. В отношении пяти участников преступления саудовские обвинители, как сообщается, намерены добиваться высшей меры наказания — смертной казни.

"В Москве отмечают изначально взятый саудовской стороной курс на проведение максимально тщательного и объективного расследования данного инцидента, включая взаимодействие с турецкими властями. Как неоднократно заявляли в Эр-Рияде, "дело Хашукджи" находится на контроле у высшего руководства королевства, которое считает принципиально важным, чтобы все причастные к этому преступлению лица были выявлены в возможно короткие сроки и понесли заслуженное наказание", — сказали РИА Новости в МИД РФ, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг расследования.

"Исходим в этой связи из того, что завершение следственных мероприятий является важным шагом на пути к установлению истинной подоплеки произошедшего в Стамбуле", — добавил собеседник агентства.

По его словам, "дело теперь за судом, который должен определить меру ответственности лиц, обвиняемых в убийстве упомянутого журналиста, и вынести в отношении их окончательный вердикт в соответствии с действующим законодательством Саудовской Аравии".

"Со своей стороны не видим оснований подвергать сомнению способность саудовских властей на должном профессиональном уровне разобраться с данным громким делом", — добавили в МИД.

"При этом по-прежнему убеждены в недопустимости политизации подобных вопросов, необходимости решать их исключительно в правовом поле", — заключил собеседник агентства в министерстве.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек.