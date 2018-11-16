Участники акции в Хемнице требуют отставки Меркель

ХЕМНИЦ (Германия), 16 ноя — РИА Новости. Массовая акция протеста проходит в немецком городе Хемнице, участники акции критикуют миграционную политику канцлера Ангелы Меркель и требуют ее отставки, передает корреспондент РИА Новости.
"Меркель ограбила страну, и вот она снова здесь. Несмотря на это, саксонцы за нее проголосовали молчанием", — пропели собравшиеся недалеко от здания, где параллельно Меркель общалась с читателями газеты Freie Presse.
На небольшой улице собралось, по оценке корреспондента РИА Новости, порядка 1,5 тысячи человек. "СМИ сообщают, что здесь собралось пять сотен человек, но я не вижу, где заканчивается толпа", — говорит ведущий под смех собравшихся.
Радикальные идеи высказывают другие спикеры. Так, один из них критиковал парламентскую демократию, коррумпированную, по его мнению. Другая выступавшая шутя представила себя "расисткой", как ее охарактеризовал идеологический противник, чем вызвала смех собравшихся, но сама говорила на плохом немецком, с трудом и ошибками зачитывая готовый текст против мигрантов.
Один выступающий сравнил мигрантов с "мародерствующими бандами, которые грабили население после Тридцатилетней войны (1618-1648 года — ред.)".
"Теперь они приезжают (из зон конфликтов на Ближнем Востоке — ред.) и сеют насилие здесь по приглашению этой дамы (Меркель — ред.). Они здесь, они организованы. PKK (Рабочая партия Курдистана — ред.) активны здесь. Мы знаем, что они борются там за свою родину. Но это не должно служить оправданием активности здесь", — отметил он.
Ранее маршем у центрального вокзала прошла пародийная демонстрация "Гайль Меркель" (Geil Merkel — "класс, Меркель" или "Классная Меркель"). Участники, имитируя нацистские лозунги и символику, скандировали лозунги в поддержку Меркель и ее правления. Однако организаторы пояснили РИА Новости, что они также против нее. Еще одна акция, малочисленная, проходила у монумента Карлу Марксу. Там пикет устроили антифашисты, которые скандировали лозунги против нацизма и фашизма.