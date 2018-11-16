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В мире

Участники акции в Хемнице требуют отставки Меркель

(обновлено: 20:59 16.11.2018)
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© REUTERS / Axel SchmidtДемонстранты во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Хемнице. 16 ноября 2018Демонстранты во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Хемнице. 16 ноября 2018
© REUTERS / Axel Schmidt

ХЕМНИЦ (Германия), 16 ноя — РИА Новости. Массовая акция протеста проходит в немецком городе Хемнице, участники акции критикуют миграционную политику канцлера Ангелы Меркель и требуют ее отставки, передает корреспондент РИА Новости.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Меркель прокомментировала ситуацию в Хемнице
Так активисты встречают канцлера, которая в пятницу приехала в город для встреч с местными жителями и властями. Меркель приехала в город спустя почти три месяца после того, как в городе прошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство, предположительно, мигрантами гражданина ФРГ. Акции протеста продолжались несколько недель, и на первых порах в них активно участвовали правые радикалы, левые и центристские политические активисты проводили ответные акции, все это иногда сопровождалось нарушениями антиэкстремистского законодательства и задержаниями. Протесты в городе стоили поста главе контрразведки ФРГ Ганс-Георгу Маасену, который усомнился, что правые радикалы в ходе акций преследовали иностранцев.

"Меркель ограбила страну, и вот она снова здесь. Несмотря на это, саксонцы за нее проголосовали молчанием", — пропели собравшиеся недалеко от здания, где параллельно Меркель общалась с читателями газеты Freie Presse.

На небольшой улице собралось, по оценке корреспондента РИА Новости, порядка 1,5 тысячи человек. "СМИ сообщают, что здесь собралось пять сотен человек, но я не вижу, где заканчивается толпа", — говорит ведущий под смех собравшихся.

Активисты движения PEGIDA Патриотические европейцы против исламизации Запада во время митинга в Дрездене. Архивное фото
© AP Photo / Jens Meyer
Из церкви — мечеть: как немцы уживаются с мигрантами
Акция организована движением Pro Chemnitz, некоторые участники при этом держат флаги правых политических сил, как, например, скандального антимигрантского движения PEGIDA. В толпе много флагов Германии, замечены также флаги Норвегии и России. Участники скандируют "Меркель должна уйти", "В пропаганде Меркель правды нет".

Радикальные идеи высказывают другие спикеры. Так, один из них критиковал парламентскую демократию, коррумпированную, по его мнению. Другая выступавшая шутя представила себя "расисткой", как ее охарактеризовал идеологический противник, чем вызвала смех собравшихся, но сама говорила на плохом немецком, с трудом и ошибками зачитывая готовый текст против мигрантов.

Один выступающий сравнил мигрантов с "мародерствующими бандами, которые грабили население после Тридцатилетней войны (1618-1648 года — ред.)".

"Теперь они приезжают (из зон конфликтов на Ближнем Востоке — ред.) и сеют насилие здесь по приглашению этой дамы (Меркель — ред.). Они здесь, они организованы. PKK (Рабочая партия Курдистана — ред.) активны здесь. Мы знаем, что они борются там за свою родину. Но это не должно служить оправданием активности здесь", — отметил он.

Немецкие политики Ангела Меркель и Гельмут Коль. 2005 год
© AP Photo / Fritz Reiss)
"Его девочка". Кто привел Меркель в большую политику и чем она запомнится
Он раскритиковал политику Меркель по поиску общеевропейского решения проблемы миграции. "Европейское решение есть — это Дублинское соглашение (беженец должен получать убежище в стране, через которую он попал в ЕС — ред.). Меркель его не применила, но, напротив, сделала его недействительным", — заявил он под одобрительные возгласы толпы.

Ранее маршем у центрального вокзала прошла пародийная демонстрация "Гайль Меркель" (Geil Merkel — "класс, Меркель" или "Классная Меркель"). Участники, имитируя нацистские лозунги и символику, скандировали лозунги в поддержку Меркель и ее правления. Однако организаторы пояснили РИА Новости, что они также против нее. Еще одна акция, малочисленная, проходила у монумента Карлу Марксу. Там пикет устроили антифашисты, которые скандировали лозунги против нацизма и фашизма.

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