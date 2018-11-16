Раймонд Паулс удивился сообщениям об эмиграции семьи из Латвии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения об эмиграции его семьи из Латвии.

Ранее СМИ сообщали, что Паулс заявил об эмиграции своих родственников из страны. Отмечалось, что маэстро также рассказал, что из Латвии уезжают все, "у кого есть деньги".

"Я первый раз слышу об этом. Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то", — приводит РЕН ТВ заявление композитора.

Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, что в 2017 году Латвия находилась на третьем месте по сокращению численности населения в ЕС. А в сейме республики сообщили, что количество молодежи в Латвии с 1990 года сократилось почти в два раза.