Белый дом временно восстановил аккредитацию журналиста CNN

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Белый дом временно восстановит аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты после решения суда, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

При этом она нашла положительные моменты в решении суда, который постановил временно вернуть пропуск до окончательного рассмотрения дела.

"Сегодня суд ясно заявил, что первая поправка (к конституции США о свободе слова — ред.) не дает абсолютного права на доступ в Белый дом. Отвечая суду, мы временно восстановим постоянный пропуск данного репортера", — заявила Сандерс.

Она также пообещала работать над правилами допуска, чтобы обеспечить порядок на пресс-конференциях.

Суд ранее распорядился, чтобы Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN Джиму Акосте, отобранную Белым домом.

Аргументы истца заключались в том, что отзыв аккредитации мог нарушить права Акосты в соответствии с пятой поправкой к конституции США. Эта поправка гарантирует гражданам надлежащее судебное разбирательство.

Судья Тимоти Келли не разрешил дело по существу, но предоставил CNN временный ордер, позволяющий требовать возвращения аккредитации на время дальнейшего разбирательства. При этом судья дал понять, что телеканал и журналист, скорее всего, выиграют дело.

Таким образом, Акоста должен получить доступ в Белый дом по крайней мере на временной основе.

Телеканал CNN ранее подал судебный иск против президента США Дональда Трампа и нескольких высокопоставленных сотрудников администрации в связи с лишением корреспондента Джима Акосты аккредитации в Белом доме.

Белый дом на прошлой неделе сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации Акосты после его общения с Трампом на пресс-конференции, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.

Жалоба была подана от имени телеканала CNN и самого Акосты. В качестве ответчиков названы шесть человек, в том числе президент Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс и директор Секретной службы Джозеф Клэнси.

Трамп не первый раз конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, которых Трамп обвинил в создании "фейковых новостей", будучи недовольным освещением своей предвыборной кампании.