Самолет British Airways рейса Москва - Лондон экстренно сел в Берлине

БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон, экстренно приземлился в Берлине по технической причине, пассажиры не пострадали, сообщил РИА Новости представитель объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф.

"A321 авиакомпании British Airways в 17.17 (19.17 мск) успешно приземлился в Берлине, это была промежуточная посадка, она произошла по техническим причинам", — заявил сотрудник пресс-службы.

"Пассажиры чувствуют себя хорошо. Машина приземлилась абсолютно спокойно, в настоящее время ее осматривают техники и, возможно, скоро она продолжит выполнять рейс", — сказал Толксдорф.