Мэй назначила нового министра по Brexit

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Британским министром по Brexit назначен евроскептик Стивен Баркли, сообщил офис премьера.

Назначение крайне неожиданное, Баркли, которому сейчас 46 лет, ранее занимал пост младшего замминистра здравоохранения, а до этого — пост экономического секретаря минфина. Он недолгое время прослужил в армии, выпускник Кембриджа. Баркли избрался в парламент в 2010 году от северо-востока графства Кембриджшир. На референдуме 2016 года голосовал за выход Великобритании из ЕС.

Место министра по Brexit освободилось после ухода в отставку Доминика Рааба, объяснившего свое решение неодобрением чернового соглашения с ЕС по Brexit.

Одно время Баркли работал в финансовой сфере. В частности, в банке Barclays он возглавлял отдел по борьбе с отмыванием денег.

Как ранее рассказал РИА Новости источник в Консервативной партии, премьеру Терезе Мэй было очень трудно найти человека, готового сменить Рааба на "расстрельной" должности министра по Brexit. По его данным, пост предлагался нескольким кандидатам, куда более известным, чем Баркли, но все они "вежливо отказались от этого предложения".

Баркли, ввиду его не слишком впечатляющего послужного списка, терять особенно нечего. Кроме того, знающие его лично люди отмечают лояльность нового министра правительству.

"Трудно себе представить, чтобы он делал какие-то резкие движения", — отметил источник.

В среду вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

Теперь возможны разные сценарии развития событий, вплоть до запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру, которую могут инициировать евроскептики, считающие, что Мэй "предала идеи Brexit".