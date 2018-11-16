Российские эксперты посетили штаб-квартиру НАТО

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Группа российских экспертов посетила штаб-квартиру НАТО для встречи с замгенсека альянса Роуз Гетемюллер, сообщил в пятницу чиновник в альянсе.

Ранее в пятницу Гетемюллер сообщила в своем аккаунте в Twitter о встрече с группой экспертов из РФ для обсуждения "договоров в области контроля над вооружениями, учений, трансформации НАТО, восприятие российской политики", отметив важность диалога.

"НАТО сотрудничает с гражданским обществом и экспертными сообществами во многих странах, включая Россию, в течение многих лет. Мы будем продолжать это делать", — сказал РИА Новости чиновник в альянсе, отвечая на просьбу рассказать о деталях встречи, которая ранее не анонсировалась.

"Это часть нашего подхода к транспарентности и диалогу. Этот визит российских экспертов не включал в себя публичные мероприятия, поэтому больше того, что было упомянуто в соцсетях, сообщить нечего", — добавил он.

НАТО заявляет, что в отношениях с РФ придерживается концепции двуединого подхода, предполагающего "сильное сдерживание" в оборонной сфере и стремление к "политическому диалогу", несмотря на разногласия. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что диалог с РФ сложен, но важен.