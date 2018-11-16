В Турции шесть человек осудили за организацию теракта в аэропорту

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* по обвинению в организации теракта в стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка в июле 2016 года, передает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что Рыза Джошкун, Левент Уйсал, Ахмет Каплан, Эйуп Демир, Ахмет Дизлек и Джмел Слимани осуждены за преднамеренное убийство 45 человек. Общий срок "пожизненного заключения при отягчающих обстоятельствах" для шести подсудимых составил 2604 года.

Три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка 28 июня 2016 года. В результате теракта погибли 45 человек, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к теракту причастны граждане РФ (уроженцы Дагестана), Киргизии и Таджикистана, а саму атаку организовала террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России