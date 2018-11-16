Лидер косовской оппозиции потребовал роспуска парламента и новых выборов

БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Председатель крупнейшего оппозиционного Демократического союза Косово (ДСК) Авдуллах Хоти потребовал роспуска заксобрания и кабмина самопровозглашенной республики и проведения новых выборов по причине отсутствия у правящей коалиции большинства депутатских мандатов.

Руководство партии нацменьшинства "Сербский список" в парламенте самопровозглашенной республики, которой принадлежит 9 из 120 мандатов, сообщило в минувший вторник РИА Новости об уходе в абсолютную оппозицию из-за односторонних действий властей в Приштине. Тем самым правящая коалиция во главе с Демократической партией Косово (ДПК) президента Хашима Тачи оказалась в ощутимом меньшинстве в заксобрании.

"В течение шести месяцев парламент (самопровозглашенного) Косово не функционирует. Большинство заседаний парламентских комитетов были безуспешны из-за отсутствия депутатов правящей коалиции, которая утратила парламентское большинство. Косовское правительство работает без демократической легитимности. Страна должна пойти на выборы, чтобы восстановить демократический порядок", — призвал Хоти в Facebook.

По его словам, "все государственные процессы затруднены или остановлены".

Ранее косовский премьер Рамуш Харадинай, чья партия "Альянс за будущее Косово" (АБК) владеет 12 мандатами из 120 в косовском парламенте, сообщил о готовности выйти из правящей коалиции и потребовать отставки президента Тачи из-за разногласий по переговорам с властями Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.