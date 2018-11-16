Лидер косовской оппозиции потребовал роспуска парламента и новых выборов

БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Председатель крупнейшего оппозиционного Демократического союза Косово (ДСК) Авдуллах Хоти потребовал роспуска заксобрания и кабмина самопровозглашенной республики и проведения новых выборов по причине отсутствия у правящей коалиции большинства депутатских мандатов.
"В течение шести месяцев парламент (самопровозглашенного) Косово не функционирует. Большинство заседаний парламентских комитетов были безуспешны из-за отсутствия депутатов правящей коалиции, которая утратила парламентское большинство. Косовское правительство работает без демократической легитимности. Страна должна пойти на выборы, чтобы восстановить демократический порядок", — призвал Хоти в Facebook.
По его словам, "все государственные процессы затруднены или остановлены".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.