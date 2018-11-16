Не все иранские банки отключили от системы SWIFT, заявил источник в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. От международной платежной системы SWIFT в настоящее время отключены не все иранские банки, сообщил в пятницу журналистам источник в структурах ЕС.
"Мы уже выражали нашу позицию относительно решения SWIFT, говорили, что сожалеем о нем, но нужно отметить, и это не тайна, что отключены некоторые, но не все иранские банки", — сказал источник.
По его словам, работа по созданию механизма расчетов с Ираном продолжается и носит в настоящий момент в основном технический характер. "Требуется время, чтобы финансовые эксперты посмотрели на некоторые вопросы", — отметил источник.
Еврокомиссия на этой неделе отказалась комментировать сообщения, что Австрия и Люксембург якобы отказались размещать у себя инфраструктуру для механизма по обходу санкций США против Ирана.
ЕС ранее выражал сожаление в связи с решением компании SWIFT отключить ряд иранских банков от системы, отметив, что это может сказаться на целостности международной финансовой системы.