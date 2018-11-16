Меркель прокомментировала ситуацию в Хемнице

БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. В результате событий в Хемнице многие люди утратили чувство безопасности, однако это не оправдывает встречных нарушений закона, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая принимает в пятницу участие в общении с жителями города Хемниц в рамках мероприятия, организованного местной газетой Freie Presse.
В ходе уличных акций Pro Chemnitz были избиты несколько иностранцев, в суды переданы десятки дел о демонстрации участниками акций нацистских приветствий. В ответ социал-демократы и левые политики провели многочисленные акции по всей Германии, участники которых заявили о недопустимости расизма и ксенофобии. Глава контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен был отправлен на досрочную пенсию после заявления, что кадры о преследовании иностранцев в Хемнице, которые были распространены в интернете, могут быть фейком.n-tv.
Она добавила, что в Германии "абсолютно необходимо улучшить" работу с беженцами, в частности, с теми из них, которые "подают ложные данные о себе, совершают преступления". По словам Меркель, "происходит много ужасных вещей", однако возникающее в ответ "возмущение, которое я понимаю, не оправдывает совершение встречных преступлений". Канцлер назвала "ошибкой, которую мы не должны повторить," невнимание к проблемам регионов мира, в которых происходят конфликты.