Меркель прокомментировала ситуацию в Хемнице

БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. В результате событий в Хемнице многие люди утратили чувство безопасности, однако это не оправдывает встречных нарушений закона, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая принимает в пятницу участие в общении с жителями города Хемниц в рамках мероприятия, организованного местной газетой Freie Presse.

В Хемнице на юго-востоке Германии 26 августа был убит 35-летний гражданин ФРГ Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве арестован 23-летний гражданин Сирии, он находится в предварительном заключении. После этого в Хемнице и соседних городах прошли акции протеста, участники которых призвали к немедленной депортации мигрантов и беженцев, которые нарушили законы Германии. По следам убийства Хиллига было организовано общественное движения Pro Chemnitz, объединившее националистов.

В ходе уличных акций Pro Chemnitz были избиты несколько иностранцев, в суды переданы десятки дел о демонстрации участниками акций нацистских приветствий. В ответ социал-демократы и левые политики провели многочисленные акции по всей Германии, участники которых заявили о недопустимости расизма и ксенофобии. Глава контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен был отправлен на досрочную пенсию после заявления, что кадры о преследовании иностранцев в Хемнице, которые были распространены в интернете, могут быть фейком.

"Во-первых, было совершено чудовищное убийство, и пострадали люди. Это привело к праворадикальным демонстрациям, для участников которых нет оправдания, то есть нет оправдания для использования нацистской символики и тому подобному… Но есть и тысячи и даже больше людей, которые выступили против этого. Сегодня я услышала, в частности, о том, что в результате событий в августе чувство безопасности для многих людей, которые не решались больше выйти на улицы Хемница, исчезло. И это прямо касается ответственности властей", — сказала Меркель, трансляцию ее встречи в Хемнице в прямом эфире ведет телеканал n-tv

Она добавила, что в Германии "абсолютно необходимо улучшить" работу с беженцами, в частности, с теми из них, которые "подают ложные данные о себе, совершают преступления". По словам Меркель, "происходит много ужасных вещей", однако возникающее в ответ "возмущение, которое я понимаю, не оправдывает совершение встречных преступлений". Канцлер назвала "ошибкой, которую мы не должны повторить," невнимание к проблемам регионов мира, в которых происходят конфликты.