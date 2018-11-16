МИД опроверг данные СМИ о требовании Ираком денег за вывоз российских детей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. МИД РФ опроверг сообщения СМИ о том, что Москва якобы обсуждает выплату денег по требованию властей Ирака за возвращение в Россию детей боевиков террористической группировки ИГ*, являющихся российскими гражданами.

По данным ведомства, в материалах некоторых СМИ о работе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой и МИД РФ по возвращению детей в Россию упоминалось, что иракская сторона якобы требует за вывоз каждого ребенка по шесть тысяч долларов и "Москва ведет переговоры с Багдадом по возвращению детей за деньги".

"Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Иракские власти в лице МИД, МВД и минюста оказывают всестороннее содействие нашей работе, в том числе по линии посольства в Багдаде, по репатриации российских детей, принимая во внимание важность и безотлагательность решения данного гуманитарного вопроса", — говорится в комментарии на сайте министерства.

МИД призвал СМИ "избегать подобного рода спекуляций и воздерживаться от бездоказательных заявлений и комментариев, связанных с возвращением в Россию детей, оказавшихся в зонах боевых действий на Ближнем Востоке", и выразил признательность иракским властям, причастным к возвращению детей в РФ.

Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в России и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула от ИГ*.

С тех пор свыше 100 женщин и детей были возвращены на родину отдельными группами из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Ханты-Мансийского автономного округа, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова ранее сообщила, что в тюрьмах Ирака остаются чуть более ста российских детей, они будут возвращены на родину двумя этапами.

* Террористическая организация, запрещенная в России