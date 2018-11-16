МИД опроверг данные СМИ о требовании Ираком денег за вывоз российских детей

"Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Иракские власти в лице МИД, МВД и минюста оказывают всестороннее содействие нашей работе, в том числе по линии посольства в Багдаде, по репатриации российских детей, принимая во внимание важность и безотлагательность решения данного гуманитарного вопроса", — говорится в комментарии на сайте министерства.
МИД призвал СМИ "избегать подобного рода спекуляций и воздерживаться от бездоказательных заявлений и комментариев, связанных с возвращением в Россию детей, оказавшихся в зонах боевых действий на Ближнем Востоке", и выразил признательность иракским властям, причастным к возвращению детей в РФ.
С тех пор свыше 100 женщин и детей были возвращены на родину отдельными группами из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Ханты-Мансийского автономного округа, а также граждане Казахстана и Узбекистана.
Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова ранее сообщила, что в тюрьмах Ирака остаются чуть более ста российских детей, они будут возвращены на родину двумя этапами.
* Террористическая организация, запрещенная в России