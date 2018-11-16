ЕС ждет от России данных по ситуации в Азовском море, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. ЕС и РФ на консультациях в Брюсселе договорились предоставить друг другу уточненные данные по ситуации вокруг Азовского моря, сообщил в пятницу РИА Новости высокопоставленный источник в структурах ЕС.

В четверг в Брюсселе прошла встреча генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид и замглавы МИД РФ Григория Карасина.

"На встрече с замглавы российского МИД мы выразили нашу сильную озабоченность возрастающей милитаризацией в районе Азовского моря. Но обсуждались также и другие вопросы, связанные со строительством моста и длительными инспекциями, ростом издержек для доставки грузов, не только для Украины, но также для судов под европейскими флагами", — сообщил источник, знакомый с содержанием консультаций.

"У российской стороны по этим вопросом другие данные, у нас свои, поэтому договорились оставаться в контакте, чтобы обменяться уточненными, актуализированными данными и сопоставить их. Конкретных сроков нет, но чем быстрее, конечно, тем лучше", — добавил собеседник.

В конце октября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что свыше 200 судов, в том числе под международными флагами, стали объектом досмотра в Азовском море со стороны РФ. По ее словам, это влияет на стоимость доставки не только для украинских экспортеров, также для судов под флагом государств-членов ЕС.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.