В секторе Газа 40 палестинцев пострадали в стычках с военными Израиля

ГАЗА, 16 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 40 палестинцев пострадали в пятницу при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают семимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", они проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

"Число раненых достигло 40 человек, трое из них — в тяжелом состоянии", — сказал аль-Кидра.

Пострадавших заметно меньше, чем в предыдущие дни, когда счет шел на сотни и были погибшие. Местные жители объясняют ослабление протестов как ненастной погодой, так и усилиями египетских посредников, работающих над проектом долгосрочного урегулирования в секторе Газа.

Ранее на этой неделе вмешательство Египта остановило самый интенсивный за последние четыре года раунд вооруженного противостояния между палестинскими боевиками и израильскими военными. Первые за сутки выпустили почти 500 ракет и мин по югу Израиля, вторые — разбомбили свыше полутора сотен объектов в секторе Газа. Перемирие, уже девятое с начала года, спровоцировало коалиционный кризис в Израиле, где в знак протеста против прекращения ударов по группировкам анклава в отставку ушел русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман.